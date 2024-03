Bayer-Chef Bill Anderson hat eine erneute Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Einen Tag nach seiner Gewinnwarnung betonte Anderson in einem Gespräch mit der Financial Times, dass die Spekulationen über den Verkauf neuer Aktien unbegründet seien. Der Vorstand habe das Gerücht im Vorfeld des Kapitalmarkttages am Dienstag erörtert, nachdem sich einige Investoren nach einem solchen Plan erkundigt hätten, sagte er. Die Diskussion sei aber mit einem "klaren Nein" beendet worden. "Ich weiß nicht, woher das kam. Es gibt keine Chance, dass das passiert", so Anderson.

"Jedes Mal, wenn das Thema angesprochen wurde, war [die Reaktion des Vorstands] ein entschiedenes Nein", sagte er und fügte hinzu, dass "wir nicht glauben, dass wir eine Kapitalerhöhung brauchen, und wir haben auch nicht vor, eine solche durchzuführen".