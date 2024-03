Die Konjunktur in Europa bleibt angeschlagen, die US-Wirtschaft dagegen hat den Zinserhöhungszyklus gut verkraftet. Für Anleger bleiben die Vereinigten Staaten damit erste Wahl, trotz zunehmender Risiken. „In der Eurozone ist die Lage schwieriger, positive Überraschungen sind aber möglich“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Hier sollten Aktienanleger sehr selektiv vorgehen.“

Die konjunkturelle Entwicklung in Europa ist weiter schwach, obwohl leichte Stabilisierungstendenzen sichtbar sind. Seit Oktober geht es mit den Einkaufsmanagerindizes (PMI) stetig bergauf, der Index blieb zuletzt allerdings noch unterhalb der Schwelle, die ein Wachstum anzeigt. In den USA dagegen konnte eine Rezession abgewendet werden. „Die Zinserhöhungen belasteten zwar einzelne Sektoren wie Gewerbeimmobilien“, so Gerlinger. „In der Breite aber wurde das Wachstum nicht gebremst.“ Dies verdankt sich nicht zuletzt einem ausgabenfreudigen Staat, die fiskalpolitischen Stimuli der Vergangenheit wirken nach. Ergebnis: Zuletzt wurden die Wachstumsraten von einem tieferen Niveau wieder nach oben revidiert, der US-Arbeitsmarkt ist unverändert resilient.