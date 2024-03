Moventum AM China: endlich Stabilisierung? Jahrelang diente China als globaler Wachstumsmotor. Doch dann kamen die Covid-Pandemie, strikte Lockdowns sowie eine Immobilienkrise. Noch 2023 konnte das Land nichts zum weltweiten Wachstum beitragen. Inzwischen aber hat sich der Wind gedreht. „Die Probleme sind zwar noch nicht alle gelöst“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Für Anleger aber nehmen die Chancen wieder zu.“