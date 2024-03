In den vergangenen beiden Wochen standen Zentralbanktreffen auf der Agenda und es kam zu überraschenden Entscheidungen. Die Aktienmärkte setzten derweil ihre Rekordjagd angeführt von den Magnificent 7 fort, während die Aussicht auf Zinssenkungen der deutschen Wirtschaft neue Hoffnung einhaucht. Dies zeigt sich am überraschend starken Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex auf ein Neun-Monats-Hoch. Die Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage sowie die Geschäftsaussichten besser ein. In dieselbe Richtung zeigte der ZEW-Index, eine Umfrage unter Finanzmarktanalysten. Dieser stieg auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Während viele Zentralbanken über Zinssenkungen diskutieren, hob die Bank of Japan nach 17 Jahren erstmals wieder die Zinsen an und beendete das Experiment der Negativzinsen. Auch die Zinskurvenkontrolle wurde ad acta gelegt. Der Leitzins bewegt sich nun in einer Spanne von null bis 0,1 Prozent. Beibehalten wird allerdings das Quantitative Easing, der Kauf langlaufender Staatsanleihen. Damit bleibt die Geldpolitik in Japan ultralocker und die Aussagen für eine künftige weitere Straffung fielen äußerst vage aus. Der Markt quittierte dies mit einer weiteren deutlichen Abschwächung des Yen.

Auch die US-Notenbank Fed nahm keine Änderungen am Leitzinsniveau vor. Dieses bewegt sich weiterhin in einer Bandbreite von 5,25 bis 5,5 Prozent. Da die letzten Inflationszahlen in den USA etwas höher als erwartet ausfielen, besteht seitens der Fed keine Eile, zu früh mit dem Zinssenkungszyklus zu beginnen. Aktuell gehen die Märkte davon aus, dass die Fed im Juni die Zinsen senken wird und zwei weitere Zinssenkungen folgen werden. Bei den Zentralbanken preschte derweil die Schweizerische Nationalbank mit einer Zinssenkung vor und senkte den Leitzins von 1,75 auf 1,5 Prozent. Es wird interessant sein zu beobachten, inwieweit die SNB hier eine Vorreiterrolle für die EZB übernommen haben könnte. Ihre nächsten Treffen finden im April und Juni statt. Der ins Stocken geratene Disinflationstrend sorgte für leicht steigende Zinsen im Berichtszeitraum. Zehnjährige US-Staatsanleihen stiegen auf über 4,20 Prozent, die zehnjährige deutsche Bundesanleihe auf über 2,3 Prozent. Während sich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aufgrund ihrer kürzeren Duration dieser negativen Entwicklung entziehen konnten, kam es bei Hochzinsanleihen zu kleineren Gewinnmitnahmen.