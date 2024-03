Kampfkater1969: "Im Verhältnis zum inflationierten Papiergeld und den Schuldenexzessen der Regierungen und Notenbanken ist GOLD noch viel zu preiswert......"

RolandCH: "Dass der Goldpreis die nächsten 5 Jahre steigen wird… aha… - er wird immer und immer weiter steigen. Da ist kein Zeitlimit und nach oben keine Grenze."

Macvin: "Da ist der Sprung, gehtst jetzt ab?

Jetzt muss erst mal ein Tagesschluss über 2100 her. Und dann noch ein zweiter und ein dritter. Dann kann man von einem signifikanten Break reden. Die Chancen stehen da imho gut. Wo dann die ersten Ziele liegen weiss man nicht genau, denn wie immer nach dem Break eines ATH gibt es keine Referenzmarken. Über 2100 ist Niemandsland....aber auch viel Platz. 😎"

GoldforAll: "Es gibt ja die unterschiedlichsten bereits genannten Zielzonen....ich gehe bei der Dynamik mit einer Chance 2300 -2500 aus. Wenn ich aber berücksichtige, was die Auslösung der cup with a handle formation für Dynamik mit in den Markt bringen kann.... meistens ist das so....dann wäre die 2500 ein klares Ziel von mir.

Allerdings traut man sich gar nicht so bullisch zu sein.....zu viel erlebt hier.

Zentralbankkäufe sind der Grund warum Gold so hoch steht und nicht viel tiefer ... […]Ob Dollar oder Euro.... jede Währung geht gerade gegen null...in Siebenmeilenstiefeln."

Kampfkater1969: "Man würdige das Goldkaufverhalten der Staaten des BRICS+......die kaufen und kaufen...wollen sich vom USD lösen.....denn im Falle des Schwures.......harte Sanktionskeule.....Gold in deinen Händen kann dich jede Sanktion am Hintern lecken...nicht bei US-Dollar-Guthaben oder €......

Ich in eigener Sache wäre ja bescheuert......auf dieses Papiergeld zu vertrauen.....IN GOLD WE TRUST"

Deliberately: "Kann auch sein, daß die Manipulateure des Goldpreises jetzt kalte Füße bekommen, weil sie ihr eigentliches Ziel, das Fiatgeld zu schützen, nicht erreichen. Denn dass Geld fließt jetzt in den Bitcoin. Und das will man auch nicht. Sie denken, besser ein steigender Goldpreis, als ein dramatisch steigender Bitcoin. Denn Bitcoins besitzen sie nicht."

Dirkix: "Wer (außer uns paar Gestalten hier im Goldthread) ist denn überhaupt investiert? Wer hat das ATH überhaupt zur Kenntnis genommen? IMO niemand!

Hast du gestern im heute journal oder der Tagesschau gehört, dass Gold ein neues Allzeithoch erreicht hat? Das einzige mit Gold gestern: Francesco Friedrich gewinnt zum sechsten Mal nacheinander bei den Bob Weltmeisterschaften Gold mit dem Vierer Bob.

Es wird noch sehr lange dauern bis die breite Masse das mitkriegt und verstärkt Geld in den Sektor fließt!"

MoneydestroyerSGE: "Gold darf vielleicht gar nicht zu sehr als Wert und Vermögenssicherung publik werden....schließlich findet Gold ...neben Silber sowieso...immer stärker auch Verwendung als Supraleiter in der Industrie ....da es ohnehin sehr begrenzt und durch ESG schwerer bzw.mit stärkeren Auflagen auszubeuten ist...könnte der Privatanleger ein nicht willkommener Mitkonkurrent werden....dieses Szenario war beim letzten Bullrun nach der Finanzpleite so noch gar nicht auf dem Zettel"

Ralle69: "Fomo bei Gold 🤗😅das ich das noch erleben darf 😎😂🤣🙏"

Toscanoptic: "Die Investoren steuern sichere Häfen an. Zeitgleich steigen ja auch die Rüstungskonzerne laufend im Kurs. Kann sich ja jeder selbst ausmalen, was für die nächste Zeit befüchtet wird. So sehr mich mein Invest in Gold und Silber - seit 1990 - auch freut, die Umstände der Gewinne machen mir große Sorgen!"

132427: "Ich behaupte mal die Zeit ist jetzt reif für einen Anstieg, dass Umfeld ist seit Jahren schon pro Gold, aber mit ein paar Millionen US$ konnte man den Goldpreis unten halten, dieses Spiel funktionierte viel zu lange, aber seit ca. 1/2 Jahr werden es immer mehr Käufer."

Sievert: "Der Neue Markt, Seltene Erden, Cannabis (ich habe mir gerade mal die Aktie von Tilray angeschaut. Die liegt jetzt bei 1,52 Euro. In der Spitze waren es rund 255 Euro am 19.09.2018), Wasserstoff, Tesla, Künstliche Intelligenz, Medikamente gegen Fettleibigkeit: Irgendwas läuft immer.

Wenn alle davon sprechen, die breite Masse einsteigt und die Kurse parabelförmig nach oben gehen, ist das Ende nahe. Ich bin zufrieden mit dem Goldpreis, wenn es sukzessive weiter nach oben geht. Seit 2008 steigen die Nettobestände der Zentralbanken kontinuierlich an (nur in 2022 stagnierte der Anstieg). Die Krisen auf der Welt werden dafür sorgen, dass das so bleibt. Und dann haben wir natürlich noch China.

China wird immer weiter Dollarbestände in Gold tauschen. Zum einen arbeitet China aktiv an einem alternativen Finanzsystem und möchte die Dollar-Hegemonie abschütteln. Zum anderen schaut China nach Taiwan und der Konflikt spitzt sich immer mehr zu: https://www.nzz.ch/international/taiwan-konflikt-china-steig…

Nun, China wird bestimmen, wann der Krieg beginnt. Und China weiß auch, dass dann der Goldpreis wieder einen Sprung nach oben machen wird. Das kann aber auch noch Jahre dauern.

Wer glaubt vor diesem Hintergrund, dass die Nettokäufe der Zentralbanken (insbesondere der Chinesischen Zentralbank) zurückgehen?

Also schön beobachten und weiter laufen lassen. Wenn dann in 5 bis 10 Jahren die Parabelform erkennbar ist, kann man aussteigen. Vielleicht aber auch schon auf dem Wege durch Teilverkäufe die Einstandskosten reduzieren. Eile ist da aber aktuell nicht geboten."

Blaucuranda: "Man weiß doch das Gold wie im Rausch von Brics und diversen Zentralbanken gekauft wird. Zinsen auf hohem Level Gold bei 2150.Man muss keine Glaskugel haben um Kurse von über 3000 Dollar bis Ende 2025 zu sehen.Mich wundert der Goldpreis überhaupt nicht hätte nichts gegen 2500 zum Jahresende. Alle 100 Tage 1 Billionen Neu Schulden bei den Amis.Da muss der Goldpreis nach oben."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community