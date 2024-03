Aktienkurse profitieren in der Regel von einer starken Konjunktur, aber die Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum sind vor allem für das erste Halbjahr 2024 nicht gerade rosig. Es ist zwar unwahrscheinlicher geworden, dass die USA in eine leichte Rezession rutschen, aber die strukturelle Schwäche der chinesischen Wirtschaft und eine auf der Stelle tretende Wirtschaft in Europa machen derzeit wenig Hoffnung. Nachdem der Markt lange Zeit auf baldige Zinssenkungen gesetzt hatte, rechnen viele Kapitalmarktexperten inzwischen damit, dass die maßgeblichen Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed oder die Europäische Zentralbank (EZB) zu Beginn des zweiten Halbjahres die ersten Zinsschritte nach unten einleiten dürften. Ein Silberstreif am Horizont, denn das dürfte auch wieder für positive Impulse bei der Konjunktur sorgen.

Dividendenaktien – Planbare, regelmäßige Zusatzerträge, abseits der Kurschancen!

Wenn die Börsenkurse wenig Dynamik entwickeln oder über die Zeit in Summe sogar nur seitwärts tendieren, braucht es eine Beimischung alternativer Ertragsquellen. In solch einem herausfordernden Umfeld können mit Blick auf die Historie besonders Dividendentitel ihre Stärken ausspielen. Daher setzen viele Anleger, allen voran die großen Investoren, wie Vermögensverwalter, Versicherungen und Pensionsfonds auf Aktien, die regelmäßige Dividendenzahlungen bieten und damit eine planbare und stabile Ertragsquelle im Portfolio sind. Denn das größere Vertrauen, das der Markt den meist bilanzstarken Unternehmen entgegenbringt, verpflichtet deren Chefetage dazu, diesen Imagevorteil auch in schwierigen Zeiten mit besonderer Zuverlässigkeit durch konstant hohe oder steigende Dividendenzahlungen zu pflegen.

Laut Thomas Kruse, Chefstratege des Vermögensverwalters Amundi Deutschland, erfreuen sich Dividendentitel, bzw. Dividendenfonds und -ETFs aktuell großer Beliebtheit. Aus gutem Grund, denn Unternehmen, die ihren Anteilseignern planbar und regelmäßig attraktive Ausschüttungen bieten können, haben in der Regel auch besonders stabile Geschäftsmodelle und verfügen über eine hohe Preissetzungsmacht.

Ausschüttungen auch 2024 auf Rekordkurs – 26 von 40 Dax-Konzernen erhöhen Dividende

Erfahrungsgemäß schlagen sich solche etablierten Unternehmen im schwierigen konjunkturellen Terrain besser als der breite Markt. Der für 2024 erwartete Dividendenrekord unterstreicht diese durch Studien belegte Outperformance: Denn, trotz des zeitweise sogar leicht rezessiven Umfelds im vergangenen Jahr, werden die 40 DAX-Unternehmen in der bald beginnenden Ausschüttungssaison voraussichtlich gut 54 Milliarden Euro an ihre Aktionäre bezahlen – so viel, wie nie zuvor. Die Dividendenrendite der Dax-Konzerne liegt bei 4,4% und damit etwas über dem langjährigen Durchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Deka-Bank. So wirken Dividenden als „Rendite-Turbo“ fürs Portfolio, denn diese attraktive Rendite erhalten Anteilseigner ausschüttender Unternehmen zusätzlich zu den längerfristig hohen Kurschancen, die Aktien grundsätzlich eröffnen.

Dividendenaktien für widerstandsfähige Depots mit eingebautem Inflationsschutz

Der Sachwertcharakter, der sich Aktionären als Miteigentümern eines Unternehmens bietet und die etablierten Geschäftsmodelle sorgen für Stabilität im Depot. Denn häufig agieren solche bewährten, robusten Unternehmen in defensiven Sektoren, die in volatilen Märkten weniger schwankungsanfällig sind. Da diese Unternehmen generell steigende Kosten aufgrund ihrer Marktposition besser weitergeben können, bleiben ihre Gewinnchancen – und damit auch die Fähigkeit Dividenden an ihre Aktionäre auszuschütten – auch im inflationären Marktumfeld gewahrt. Anleger, die ihrem Portfolio Dividendenaktien beimischen, sorgen so für einen Inflationsschutz des Depots.

Dividenden als Rendite-Turbo für den langfristigen Vermögensaufbau

Dividendenanleger, die sich für die reinvestierende (thesaurierende) Variante der Aktienanlage entscheiden, lassen ihr Geld weiter für sich arbeiten und profitieren auf lange Sicht erheblich vom Zinseszinseffekt. Wie stark dieser ist, lässt sich anhand der Entwicklung des deutschen Leitindex DAX demonstrieren: Denn der Dax – von dem wir in den Nachrichten lesen oder hören – ist ein Performance-Index – anders als die meisten anderen Börsenbarometer, die Aktienkursindizes sind. Das heißt, die Dividenden werden rein rechnerisch wieder in die Aktien des Index investiert. Es gibt aber auch einen Dax-Kursindex, der seltener erwähnt wird. Gestartet sind beide Indizes Ende 1987 bei 1.000 Punkten. Ein Vergleich heute zeigt: Der Dax-Performance-Index liegt aktuell bei rund 17.000 Zählern während sein Kurs-Pendant bei etwa 6.995 Punkten notiert.

Hier zeigt sich, dass die Dividenden den feinen, aber alles andere als kleinen Unterschied machen. Sie wirken gleichsam wie ein Rendite-Turbo. Langfristig machen Dividenden einen extrem hohen Anteil an der Gesamtrendite aus. Grundsätzlich fahren Anleger also gut damit, die Dividenden sofort wieder zu reinvestieren. Smarte Anleger automatisieren diese Re-Investitionen der Dividenden, indem sie sich bei börsennotierten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) für die thesaurierende Variante entscheiden. Dann werden alle Erträge automatisch weiter angelegt und Sie müssen sich nicht weiter darum kümmern.

Hier eine Auswahl globaler ETFs, die sich über 3 bzw. 5 Jahre erfolgreich geschlagen haben:

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BZ56SW52)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 16,52%

3 Jahre: 40,37%

5 Jahre: 83,72%

Fondsgröße: 662 Millionen Euro

Jährliche Gesamtkostenquote: 0,38%

Auflage: 3. Juni 2016, Irland

Der ETF bildet den WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index nach, der Zugang zu globalen Aktien mit Growth-Merkmalen, die eine Dividende zahlen bietet. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Der Index gewichtet die Titel nach fundamentalen Kriterien. Zu den Top 10_Positionen zählen Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Nestlé, Novartis und Coca-Cola. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren nach, d.h. eine Auswahl der Indexbestandteilewird erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert, d.h. in den ETF reinvestiert.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPSFC54)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 14,77%

3 Jahre: 40,84%

5 Jahre: -

Fondsgröße: 130 Millionen Euro

Jährliche Gesamtkostenquote: 0,38%

Auflage: 14. Mai 2020, Irland

Der ETF bildet den MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index nach, der Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern weltweit bietet, die konstant überdurchschnittlich hohe Dividendenzahlungen aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgangsindex ist der MSCI World Index. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert, d.h. in den ETF reinvestiert.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BYYHSQ67)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 15,18%

3 Jahre: 41,76%

5 Jahre: 54,94%

Fondsgröße: 608 Millionen Euro

Jährliche Gesamtkostenquote:

Auflage: 12. Juni 2017, Irland

Der ETF bildet den MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index nach, der Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern weltweit bietet, die konstant überdurchschnittlich hohe Dividendenzahlungen aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgangsindex ist der MSCI World Index. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. es werden alle Indexbestandteile erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden halbjährlich an die Anleger ausgeschüttet.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (ISIN IE00BYXVGZ48)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 16,69%

3 Jahre: 42,78%

5 Jahre: 78,73%

Fondsgröße: 529 Millionen Euro

Jährliche Gesamtkostenquote: 0,40%

Auflage: 27. März 2017, Irland

Der bildet den Fidelity Global Quality Income Index nach, der Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen bietet, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Ausgangsindex ist der MSCI World Index. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. es werden alle Indexbestandteile erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden vierteljährlich an die Anleger ausgeschüttet.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) (ISIN IE00BYV1YH46)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 17,63%

3 Jahre: 29,87%

5 Jahre: 63,20

Fondsgröße: 24 Millionen Euro

Jährliche Gesamtkostenquote: 0,45%

Auflage: 29. November 2017, Irland

Der ETF bildet den Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged) Index nach, der Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen bietet, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Der ETF ist währungsgesichert in Euro (EUR). Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. es werden alle Indexbestandteile erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden vierteljährlich an die Anleger ausgeschüttet.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN NL0011683594)

Wertentwicklung:

1 Jahr: 8,12%

3 Jahre: 55,99%

5 Jahre: 66,29%

Fondsgröße: 580 Millionen Euro

Jährliche Gesamtkostenquote: 0,38%

Auflage: 23. Mai 2016, Niederlande

Der VanEck ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach, der Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern, deren Dividendenzahlungen konsistent und nachhaltig sind und die die Kriterien für das Screening erfüllen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. es werden alle Indexbestandteile erworben. Die Dividendenerträge im ETF werden vierteljährlich an die Anleger ausgeschüttet.