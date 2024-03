Nel Asa hat für sein Vorhaben, eine Elektrolyseur-Produktionsstätte in der Detroit-Region zu errichten, weitere finanzielle Unterstützung in Form von Anreizen und Zuschüssen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar vom US-Energieministerium und dem Bundesstaat Michigan erhalten, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Von dieser Summe stammen 50 Millionen US-Dollar direkt vom Energieministerium, während Michigan, das bereits zuvor 50 Millionen US-Dollar für das Projekt bereitgestellt hatte, weitere 25 Millionen US-Dollar beisteuert.

Nach deren Vollendung wird erwartet, dass die Produktionsstätte eine Kapazität zur Herstellung von Elektrolyseuren mit bis zu vier Gigawatt pro Jahr erreicht. Das Unternehmen aus Norwegen, welches im Bereich der Wasserstofftechnologie tätig ist, plant, die Nachfrage des Marktes nach Elektrolyseuren eingehend zu analysieren, bevor es eine finale Entscheidung über die Investition trifft.