Die Erlöse aus der Transaktion sollen umgehend in Aktienrückkäufe investiert werden. Da sich Anheuser-Busch InBev in der gemeinsamen Vereinbarung dazu verpflichtet hat, Altria-Anteile im Wert von 200 Millionen US-Dollar zu erwerben, wird sich das Buyback-Volumen auf insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar belaufen. Bislang hatte das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar für Aktienrückkaufe bereitgestellt.

Über die kräftige Ausweitung seiner Aktienrückkäufe hinaus hat Altria seine Jahresprognose angehoben. Die im jüngsten Quartalsbericht in Aussicht gestellte Gewinnprognose von 5,00 bis 5,15 US-Dollar pro Aktie wurde auf 5,05 bis 5,17 US-Dollar angehoben. Darin nicht berücksichtigt sind Einnahmen in Höhe von 0,12 US-Dollar pro Anteilsschein, die aus dem Verkauf der Beteiligung entstehen.

Aktie steigt gegen Branchen- und Gesamtmarkttrend

Die Meldung über ein deutlich ausgeweitetes Buyback-Programm wird am Markt hervorragend angenommen. Die Papiere legen in einem schwachen Gesamtmarktumfeld über ein Prozent zu. Damit hebt sich das Papier positiv von seinen Konkurrenten ab, deren Papiere heute durch den Anstieg der US-Anleiherenditen unter Druck gesetzt werden.

Mit Kursen um 44 US-Dollar notiert die Aktie auf dem höchsten Stand seit vergangenem Sommer. Mit dem Anstieg über den Widerstandsbereich zwischen 42 und 43 US-Dollar hat Altria ein technisches Entspannungssignal geliefert. Der Trendstärkeindikator MACD hat sich unterdessen in den Plus-Bereich vorgeschoben und zeigt damit einen Aufwärtstrend an.

Fazit: Altria vor Rallye?

Altria überrascht am Donnerstag mit einem kühnen Management-Zug. Die gleichzeitig veröffentlichte Prognoseanhebung sorgt für Kursgewinne gegen den am Nachmittag herrschenden Abwärtstrend am Gesamtmarkt. Die aktuell mit einer Dividende von neun Prozent rentierenden Aktie könnte angesichts der technischen Entspannung in den vergangenen Wochen und dem positiven Newsflow for einer größeren Aufwärtsbewegung stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion