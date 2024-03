Tesla-Chef Elon Musk hat am Mittwoch die Gigafactory Berlin-Brandenburg besucht. Dabei wurde er von einem Zuschauer gefragt, wann es möglich sein werde, Tesla-Fahrzeuge mit der Kryptowährung Dogecoin zu kaufen.



Musk antwortete: "Ich denke, irgendwann sollten wir das möglich machen." Bereits heute könnten Fanartikel von Tesla mit der Kryptowährung bezahlt werden, stellte Musk klar. "Dodge ist die Kryptowährung des Volkes, also werde ich sie unterstützen", so Musk.



Musk bekräftigte seine Unterstützung für die Kryptowährung Dogecoin: "Doge to the Moon". Der Ausdruck "To the Moon" bezeichnet eine starke Begeisterung oder die Überzeugung, dass etwas stark an Wert gewinnen wird. Er wird häufig im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder Meme-Aktien verwendet.

Nachdem Videos von Musks Auftritt in den sozialen Medien geteilt wurden, legte Dodgecoin zeitweise um mehr als 10 Prozent zu. Auf 24-Stunden-Sicht liegt die nach Marktkapitalisierung neuntgrößte Kryptowährung der Welt immernoch rund 6 Prozent im Plus (15:55 Uhr).