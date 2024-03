Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main/Köln (ots) -- Privatbankhaus hat ersten Flagship Kapitalmarktausblick mit Karl-Theodor zuGuttenberg und Julius van de Laar veranstaltet- Speaker geben Einblicke in die Mechanismen des US-Wahlkampfs sowieEinschätzung zu den weitreichenden Folgen der Wahlen- Marktexperten von Hauck Aufhäuser Lampe analysieren aktuelle Trends undEntwicklungen als Einflussfaktoren für die VermögensanlageDas Jahr 2024 als entscheidende Weichenstellung für Politik, Wirtschaft und dieKapitalanlage: Hauck Aufhäuser Lampe hat gestern mit rund 1.000 Zuschauerinnenund Zuschauern den ersten HAL Flagship Kapitalmarktausblick veranstaltet.Top-Speaker wie der ehemalige Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg und derPolitstratege Julius van de Laar widmeten sich dabei dem Superwahljahr und gabendem Publikum vor Ort in Köln und parallel im Livestream tiefgehende Einblickeinsbesondere in die politischen Mechanismen rund um die US-Wahlen im Herbst undderen geopolitischen wie wirtschaftlichen Konsequenzen. Der VorstandsvorsitzendeMichael Bentlage sowie die Experten Dr. Alexander Krüger und Robin Beugels gabenzudem ihre Einschätzungen zur Entwicklung von Konjunktur und Kapitalmärktensowie zur Strategie des Bankhauses. Gastgeber war Vorstandsmitglied OliverPlaack , zuständig für das Private & Corporate Banking, moderiert wurde dieVeranstaltung von der Journalistin Fanny Fee Werther .Wie wird das "Race to the White House"? Karl-Theodor zu Guttenberg und Juliusvan de Laar diskutierten diese Frage in einem offenen Dialog: Bemerkenswert wirddemnach der massive Einsatz Künstlicher Intelligenz sein, der Einfluss auf denUS-Wahlkampf nehmen kann. Dabei gingen die Speaker auch auf das "politischeInnenleben" der Vereinigten Staaten und die Rolle der Medien ein. Eine weitereFrage war, wie sich die Welt nach den Wahlen ordnen und wie sich ihr Ausgangwirtschaftlich und sicherheitspolitisch auf Europa auswirken wird. Zudem warfendie Referenten einen Blick auf die innenpolitische Lage in Deutschland und gabenihre Erwartungen zur weiteren Entwicklung.Die bestimmenden Themen für die KapitalmärkteDr. Alexander Krüger , Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, ging unter demTitel "Belastungsprobe" auf die Makro- und Kapitalmarkttrends 2024 ein undwidmete sich dabei wesentlich Themen wie Wirtschaftswachstum, Inflation,Leitzinsen und Währungen. Dabei diskutierte er dezidiert den Zustand derdeutschen Wirtschaft und sagte: "Die deutsche Wirtschaft ist ein schwererProblemfall. Unsere Sorgen nehmen stetig zu, ob sich die Entwicklung noch drehenlässt. Eine Gesundung auf die Schnelle dürfte nicht zu erreichen sein." Ebenso