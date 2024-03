Nach den furiosen Kursanstiegen von Anfang Februar trat die Aktie des Chip-Designers Arm Holdings in eine Korrektur ein. Eine breit angelegte Seitwärtsbewegung bestimmte fortan das Handelsgeschehen.

Die Begrenzungen der Range bildeten sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 27. Februar heraus.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Dass die Kursbewegung trotz der jüngsten Verschnaufpause stark überkauft ist, sei erwähnt, obgleich es keinen Einfluss zu haben scheint. Ein Ausbruch über die 164 US-Dollar würde ein frisches Kaufsignal auslösen und würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Etwaige Rücksetzer – mit denen ob des exponierten Kursniveaus jederzeit zu rechnen ist – sollten auf 138 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 116 US-Dollar gehen, könnte es für Arm eng werden. In diesem Fall wären Abgaben bis in Richtung 80 US-Dollar nicht auszuschließen.“

In den letzten Wochen versuchte die Aktie, die Aufwärtsbewegung anzukurbeln. Die entsprechenden Vorstöße verpufften jedoch im Bereich von 150 US-Dollar. Neue Hochs jenseits der 164 US-Dollar blieben Arm Holdings verwehrt. In den letzten Handelstagen orientierte sich die Aktie nun tendenziell nach unten und damit in Richtung der Unterstützung von 116 US-Dollar.

Eine Konsolidierung – auch eine ausgeprägte – ist nach der furiosen Kursrally erst einmal nicht ungewöhnlich und auch nicht sonderlich besorgniserregend. Jedoch ist die Breite der Seitwärtsbewegung 164 US-Dollar bis 116 US-Dollar durchaus eine Herausforderung. Spannend wird es zudem, sollte Arm Holdings doch noch unter die 116 US-Dollar zurücksetzen.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist noch alles im grünen Bereich. Ein Rücksetzer unter die 116 US-Dollar könnte die Aktie jedoch in die Bredouille bringen und weitere Abgaben in Richtung 80 US-Dollar provozieren. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es einer Bewegung deutlich über die 164 US-Dollar.