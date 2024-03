Endlich, ein Lebenszeichen! War die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla in der vergangenen Woche noch die seit dem Jahreswechsel schlechteste sowohl im US-Gesamtmarktindex S&P 500 als auch im Technologieindex Nasdaq 100 , führt das Papier zum Wochenauftakt die Kurstafeln mit einem Plus von über fünf Prozent an.

Grund hierfür dürfte einerseits sein, dass das Unternehmen beziehungsweise Elon Musk endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen konnte, andererseits entlädt sich zum Wochenauftakt die zuletzt überverkaufte Situation der Aktie.

In die Nachrichten ist Elon Musk mit SpaceX geraten. Der Raumfahrtkonzern ist laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters mit dem Aufbau eines Netzwerks von Spionage-Satelliten beauftragt worden. Auftraggeber sollen US-Geheimdienste sein.

Aktie erholt sich von überverkauften Niveaus

Was die technische Situation der Aktie betrifft, stand diese nach dem Bruch der Unterstützung bei 175 US-Dollar unter keinem guten Stern. Zum Wochenauftakt legen die Bullen aber nochmal alles in die Waagschale und versuchen diesen wichtigen Support zurückzuerobern. Bei ihrem Versuch profitieren Sie vom Umstand, dass Tesla mit einem Tages-RSI von 27 zuletzt im überverkauften Bereich notierte.

Wenngleich die Kursgewinne zum Wochenauftakt beeindrucken, sind sie nicht viel wert, wenn es den Bullen nicht gelingen sollte, den Kurs wieder über 175 US-Dollar zu hieven. Der aktuelle Tageshöchstkurs liegt bei 174,72 US-Dollar, seither befinden sich die Papiere wieder im Rückwärtsgang.

Goldman Sachs bremst Anstieg aus

Einen Strich durch die Rechnung macht den Käufern der Aktie womöglich ein Analystenkommentar der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die hat ihr Kursziel von 220 auf 190 US-Dollar zusammengestrichen, ihre Empfehlung für das Halten der Aktie aber beibehalten.

Das Team um Mark Delaney, der mit einer Trefferquote von 61 Prozent laut des Vergleichsportals TipRanks zur Spitzengruppe gehört, hat vor allem seine Auslieferungsprognose gesenkt. Aufgrund eines schwachen ersten Quartals wird Tesla das bisherige Prognoseziel von 2,08 Millionen verkauften Fahrzeugen nicht erreichen und laut der Einschätzung von Goldman Sachs nur 1,98 Millionen Fahrzeuge verkaufen können. Das aber würde gegenüber dem Vorjahr noch immer einen Anstieg von 9,5 Prozent bedeuten.

Auch für die Jahre 2025 und 2026 hat das Team seine Fahrzeugprognose deutlich gesenkt, rechnet aber weiter mit einem jährlichen Wachstum von etwa zehn Prozent. Für den Gewinn pro Aktie sehen die Experten in den Jahren 2024 bis 2026 auf bereinigter Basis 2,70 / 4,40 und 5,60 US-Dollar, was bei einem Kurs von etwa 173 US-Dollar zu sportlichen Bewertungsvielfachen führt.

Fazit: Situation der Aktie bleibt prekär

Tesla führt zum Wochenauftakt die Kurstafeln an und verbessert mit einem Plus von über fünf Prozent seine in diesem Jahr bislang katastrophale Bilanz. Wenngleich sich die Aktie damit gegen das von Goldman Sachs gesenkte Kursziel stemmt, könnte der Analystenkommentar größere Gewinne in der Aktie verhindern – gerade diesen wären aber nötig, um die technisch angeschlagene Situation der Aktie zu verbessern.

Wie viel die Kursgewinne am Montag daher am Ende wert sein werden, wird sich noch zeigen müssen. Unterdessen finden Anleger innerhalb des E-Mobility-Segments in den Aktien der chinesischen Konkurrenten BYD und Li Auto vielversprechendere Alternativen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion