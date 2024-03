Der Bericht der Citigroup könnte endlich wieder für Schwung bei Anlegern des chinesischen E-Autobauer sorgen, nachdem Warren Buffett vor rund 1,5 Jahren begann, seine Beteilung an BYD sukzessiv zu reduzieren.

Entsprechend hat sich der Aktienkurs in dieser Zeit schwergetan. Die Titel haben seit ihrem Hoch im Juli 2022 rund 37 Prozent an Wert eingebüßt. E-Autoaktien haben in diesem Jahr mit einer wachsenden Reihe von Herausforderungen zu kämpfen. Einige sprechen sogar vom Platzen der E-Autoaktien-Blase.