Grund für die kräftigen Kursgewinne war die Meldung darüber, dass sich Apple offenbar in Gesprächen darüber befindet, die KI-Engine Gemini in das Betriebssystem von iOS einzubinden.

Sollte der Deal zustande kommen, könnte er ein ähnliches Volumen wie das bereits bestehende Geschäft zwischen den beiden Tech-Giganten einnehmen: Bislang bezahlt Alphabet Apple jährlich einen Milliardenbetrag, um mit Google auf dem iPhone als Standardsuchmaschine hinterlegt zu sein.

Doch wie sind die Kursgewinne vom Montag in das zeitweise angeschlagene Chartbild der Aktie von Alphabet einzuordnen? Eine Einschätzung des jüngsten Kurssprungs!

200-Tage-Linie rettet Aufwärtstrend

Nach einer Korrektur mit einem Umfang von etwa zehn Prozent gegenüber dem jüngsten Verlaufshoch befand sich die Aktie in erkennbaren Schwierigkeiten. Der Trendstärkeindikator MACD zeigte nach einem Vorzeichenwechsel einen Abwärtstrend an, der im Chart durch tiefere Hochs untermauert wurde.

Auch war neben der Horizontalunterstützung im Bereich von 140 US-Dollar die 50-Tage-Linie als Support unterschritten. Für die Möglichkeit auf Besserung sprach nur der im überverkauften Bereich angelangte Relative-Stärke-Index sowie das Erreichen der 200-Tage-Linie.

Kräftige Erholung bringt viele Verbesserungen

Einige dieser Warnsignale hat Alphabet mit dem starken Wochenauftakt entschärfen können. Die 50-Tage-Linie wurde ebenso wie der Unterstützungsbereich um 140 US-Dollar zurückerobert. Auch die Aufwärtstrendlinie konnte zurückgewonnen werden, während der kurzfristige Abwärtstrendkanal nach oben verlassen wurde.

Auch der Trendstärkeindikator MACD weist eine deutliche Verbesserung auf und notiert unmittelbar vor dem Sprung in den Plusbereich, was einen Trendwechsel zugunsten der Bullen anzeigen würde. Ganz vom Eis ist die Kuh damit allerdings nicht, denn der lange Docht der Tageskerze zeigt an, dass Kurse jenseits der Marke von 150 US-Dollar unverändert zum Verkauf genutzt werden.

Dieser Widerstand wird von den Verkäufern der Aktie offenbar hartnäckig verteidigt. Auch ist der RSI nach der Erholung der vergangenen Tage wieder im überkauften Bereich angelangt, es drohen daher bereits neue Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig könnte der Punch für ein nachhaltiges Überwinden der 150-Dollar-Marke fehlen.

Fazit: Besser, aber noch nicht gut genug

Anleger sollten dem Kurssprung vom Montag daher noch nicht allzu viel Bedeutung beimessen, wenngleich sich die Aktie in die Lage für ein prozyklisches Kaufsignal gebracht hat. Das allerdings dürfte umso belastbarer sein, wenn sich Alphabet vor dem nächsten Anstiegsversuch noch einmal im Bereich von 140 US-Dollar wiederfindet, um den überkauften RSI zu konsolidieren und gleichzeitig diesen Preisbereich erneut als Unterstützung zu etablieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion