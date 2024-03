Am Freitagabend hatte der Batteriehersteller per Ad-Hoc-Meldung mitgeteilt, dass sich die für den 28. März geplanten Quartalszahlen verspäten werden, genauso wie die Hauptversammlung am 23. Mai. Grund: Ein Cyberangriff Mitte Februar legt nach wie vor die Systeme des Unternehmens lahm.

"Zwar hat die Gesellschaft inzwischen wieder teilweise Zugriff auf ihre IT-Systeme erlangt und hat große Teile ihrer Produktion wieder hochgefahren, aber es bestehen nach wie vor erhebliche Beeinträchtigungen, die eine Finalisierung der Finanzberichte und den Abschluss ihrer Prüfung durch den Abschlussprüfer deutlich erschweren", hieß es in der Meldung von Varta.