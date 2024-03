FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie des deutschen Leitindex Dax unter 18 000 Punkten dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Im vorbörslichen Handel zeichnen sich leichte Verluste ab. Vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, Großbritannien und der Schweiz im weiteren Verlauf der Woche halten sich Investoren wie so oft bedeckt.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der vorbörsliche X-Dax den Dax mit 17 910 Punkten leicht im Minus. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone wird ebenfalls moderat schwächer erwartet.