FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Mittwoch auf einen kaum bewegten Handelsbeginn zu. Unweit seines Rekordhochs und vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürften die Anleger weiterhin eine klare Positionierung scheuen.

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,03 Prozent auf 17 992 Punkte. Damit würde er in der engen Spanne der vergangenen Handelstage bleiben und auch an der Marke von 18 000 Punkten verharren. Knapp darüber liegt bei 18 039 Punkten seine am Donnerstag erreichte Rekordmarke. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwoch moderat im Minus erwartet.