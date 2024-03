Intel plant Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar in den Bau und die Erweiterung von Fabriken in vier US-Bundesstaaten. Der Chiphersteller hat sich bereits 19,5 Milliarden US-Dollar an staatlichen Subventionen und Krediten gesichert – und hofft auf weitere 25 Milliarden US-Dollar in Form von Steuererleichterungen, berichtet Reuters.

Im Mittelpunkt von Intels fünfjährigem Plan steht die Erschließung eines leeren Geländes in der Nähe von Columbus, Ohio, für das, was CEO Pat Gelsinger am Dienstag gegenüber Reportern als "die größte KI-Chipfabrik der Welt" bezeichnete, die frühestens 2027 in Betrieb gehen soll.