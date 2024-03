Der Leerverkäufer sagte, dass Equinix die Wartungskosten – eine wichtige Kostenstelle für REITs – als Wachstumsausgaben ausweist, was den Anschein erweckt, dass "die Kosten des Unternehmens für die Aufrechterhaltung seiner Umsatzbasis niedriger sind als sie tatsächlich sind".

Ehemalige Equinix-Mitarbeiter und -Führungskräfte sagten demnach, dass der Druck, die Investitionsausgaben als Wachstums- und nicht als Instandhaltungsausgaben auszuweisen, "von der obersten Führungsebene" kam.

Hindenburg sagt, dass die "fragwürdige" Buchführung es Equinix ermöglichte, seine bereinigten Betriebsmittel zu erhöhen, eine Kennzahl, die das Unternehmen auch zur Bestimmung der Aktienzuteilungen für Führungskräfte verwendete.

Hindenburg hat bereits Short-Positionen gegen andere große Namen eingenommen, darunter Nikola, Icahn Enterprises und das Konglomerat von Gautam Adani.

Equinix wurde 1998 gegründet und 2015 in einen REIT umgewandelt. Im Dezember 2023 beschäftigte das Unternehmen mehr als 13.000 Mitarbeiter, wie aus einem behördlichen Bericht hervorgeht. In den jüngsten Earningsberichten hat das Unternehmen seine "entscheidende" Rolle "in einer KI-gesteuerten Welt" angepriesen.

Die Equinix-Aktie reagiert mit Kursabschlägen von bis zu sieben Prozent auf den Hindenburg-Bereicht. Seit dem ersten Januar hat die Aktie bisher um ebensoviel Prozent zugelegt.

