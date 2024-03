Calibre Mining kündigt eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen C$ an Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Vancouver, B.C. - 19. März 2024 / IRW-Press / - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB, OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - …