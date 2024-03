Mit seinen dovishen Aussagen gestern schürte Fed-Chef Powell eine weitere Lockerung der Finanzkonidtionen, damit einen weiteren Anstieg der Nachfrage, und damit wiederum einen weiteren Anstieg der Inflation. Eigentlich will Powell Yellen und Biden bei zwei Dingen helfen: erstens die massiven US-Schulden tragfähiger zu machen durch niedrigere Zinsen, und zweitens die Wahl gewinnen zu können. Aber der Fed-Chef bereitet wohl unabsichtlich damit Trump den Weg zum US-Präsidenten: denn was die US-Wähler laut Umfragen am meisten nervt an der Biden-Regierung, ist die hohe und dauerhafte Inflation, selbst wenn die Wirtschaft derzeit noch gut läuft. Die Fed aber ignoriert nun die Inflation offenkundig (auffallend, wie Powell gestern die deutlich höheren Inflationsdaten aus Januar und Februar kleinredete). Die Märkte jubeln, die Allzeithochs in vielen Märkten purzeln, die Zinsanstiege sind in ihrer Wirkung längst zunichte gemacht..

Hinweis aus Video:

1. Goldpreis springt erstmals über 2.200 USD dank dovisher Fed

2. Etikettenschwindel Wasserkraft: Billig, aber nicht „grün“!

Das Video Inflation: Warum Fed-Chef Powell Trump zum Präsidenten macht!" sehen Sie hier..