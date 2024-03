JPMorgan-Analyst David Perry hat sein Kursziel für die Aktien von Rheinmetall um rund 32 Prozent von 455 auf 600 Euro angehoben und die Bewertung auf "Overweight" festgelegt. Das neue Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von knapp 26 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Mit diesen Bullen-Kursziel übertrifft die US-amerikanische Bank alle anderen Analysehäuser. Die Kurszielanhebung wird mit einer aufgewerteten Einschätzung der Verteidigungsindustrie begründet.

Am Mittwoch waren die Rheinmetall-Titel unter Druck geraten. Rheinmetall-CEO Armin Papperger hatte Anteile im Wert von nahezu fünf Millionen Euro verkauft. Gemäß einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung über Stimmrechte verkaufte er Aktien im Gesamtwert von 4.906.492,60 Euro. Das schickte die Titel am Mittwoch mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel.