Rätseln über Fed-Chef Powell und das Apple-Drama!

Zunehemende Verwunderung und Kritik in den USA über Fed-Chef Powell, der trotz wieder steigender Inflation viel wert darauf zu legen scheint, die Zinsen im Juni zu senken. Was weiß die Fed, was wir nicht wissen? Versucht Powell, Liquidität im System zu halten - und sei es auf Kosten einer steigenden Inflation? Die Euphorie über die dovishen Kommentare des US-Notenbank-Chefs flachte im gestrigen Handelsverkauf an der Wall Street wieder etwas ab - vor allem der Abverkauf von Apple verhinderte größere Gewinne bei S&P 500 und Nasdaq. Die Apple-Aktie könnte sich zu einem größeren Belastungasfaktor für die US-Indizes entwickeln, wenn eine entscheidende charttechnische Unterstützung brechen sollte..

