NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Trübe Prognosen von Nike und Lululemon haben am Freitag die Aktien von Sportartikelherstellern nach unten gezogen. Nike verbilligten sich im vorbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent auf rund 95 US-Dollar, Lululemon sackten gar um mehr als zwölf Prozent auf 420 Dollar ab.

Der US-Konzern Nike stellte nach der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal seine Aktionäre auf eine vorerst triste Umsatzentwicklung ein. Wie Finanzchef Matthew Friend am Donnerstag nach US-Börsenschluss sagte, dürften die Erlöse im ersten Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres 2024/25 im niedrigen einstelligen Prozentbereich fallen. Nike will das Angebot an sportlichen Freizeitschuhen anpassen und bei Pegasus-Laufschuhen vor der Einführung neuer Produkte vorsichtiger agieren.