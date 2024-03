Der Gesamtwert der kombinierten Beteiligung dieser Fonds beläuft sich auf etwa 500.000 US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von Reddit am Donnerstag, der bei 50,44 US-Dollar lag.

Cathie Woods Ark Invest hat am ersten Handelstag fast 10.000 Aktien (genau 9.982 Aktien) von Reddit gekauft. Das tägliche Handelsupdate von Ark zeigt, dass der Next Generation Internet ETF (ARKW) 5.914 Anteile von Reddit kaufte, während der Fintech Innovation ETF (ARKF) 4.068 Anteile erwarb.

Es ist unklar, wie viel Ark genau für diese Aktienpositionen bezahlt hat. Der Börsengang von Reddit wurde mit einem Preis von 34 US-Dollar pro Aktie angesetzt. Der Handel eröffnete am Donnerstag bei 47 US-Dollar pro Aktie.

Die gekaufte Position nimmt in beiden Fonds nur eine kleine Position ein. Ark Invest hat die Reddit-Titel nicht in den Flagship-ETF für Innovationen (ARKK) aufgenommen.

Der Börsengang des Social-Media-Unternehmens Reddit ist mit Spannung erwartet worden. Beim Debüt am 21. März stiegen die Titel um 48 Prozent. Am Freitag schien das Momentum sich allerdings bereits zu drehen, die Aktie hat den Handelstag mit einem Minus von 8,8 Prozent beendet.

Reddit verfügt über eine Reihe von interessanten Investoren. So besitzen beispielsweise Unternehmen, die mit Sam Altman, dem CEO von OpenAI, verbunden sind, etwa 12,2 Millionen Reddit-Aktien. Der Wert der Beteiligung ist nach dem Debüt um 200 Millionen US-Dollar auf mehr als 613 Millionen US-Dollar gestiegen, so mehrere Medienberichte. Mit Tencent verbundene Unternehmen halten 15,4 Millionen Reddit-Aktien, deren Wert nach dem Börsengang um insgesamt 223 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Advance Magazine Publishers, der Eigentümer von Conde Nast, ist der größte externe Reddit-Aktionär mit rund 42 Millionen Aktien. Der Wert dieser Position ist in den ersten beiden Handelstagen um 610 Millionen US-Dollar gestiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

