Fisker hatte den Namen des Autoherstellers, mit dem es in Gesprächen war, nicht genannt. Der E-Autohersteller sagte auch, dass es nicht in der Lage sein wird, eine Abschlussbedingung zu erfüllen, die mit seinem Versuch zusammenhängt, bis zu 150 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Wandelanleihen zu beschaffen, nachdem es eine Zinszahlung verpasst hatte.

Unabhängig davon teilte Fisker mit, dass es seine Investoren bitten werde, auf einer Aktionärsversammlung am 24. April über einen Vorschlag für eine umgekehrte Aktienzusammenlegung abzustimmen, um die Einhaltung der Börsennotierungsvorschriften der Nasdaq zu gewährleisten.

Reuters hatte Anfang des Monats berichtet, dass Nissan in fortgeschrittenen Gesprächen sei, um in das Unternehmen zu investieren. Zuvor hatte der japanische Autohersteller jedoch eine Veranstaltung abgehalten, auf der er einen langfristigen Geschäftsplan, einschließlich seiner EV-Strategie, bekannt gab und sagte, dass er nach Partnern in den Vereinigten Staaten suche.

Die Fisker-Aktie ist in diesem Jahr abgestürzt und hat mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren, nachdem das Unternehmen im Februar angedeutet hatte, dass die Unternehmensfortführung gefährdet sei. Investitionen in künftige Projekte wurden ausgesetzt, bis eine Partnerschaft mit einem Automobilhersteller eingegangen worden wäre.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fisker Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -25,30 % und einem Kurs von 0,086USD auf Tradegate (25. März 2024, 14:35 Uhr) gehandelt.