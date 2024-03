STUTTGART (dpa-AFX) - Gefährliche Ewigkeits-Chemikalien könnten der Versicherungsbranche nach Einschätzung der Landesbank LBBW den teuersten Schaden ihrer Geschichte einbrocken. Mögliche Schadenersatz-Forderungen wegen der extrem langlebigen per- und polyflourierter Alkylsubstanzen (PFAS) drohten die Branche damit noch schwerer zu treffen als der Asbest-Skandal aus dem 20. Jahrhundert, schreibt LBBW-Versicherungsanalyst Werner Schirmer in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Damit hält der Experte Versicherungsschäden von mehr als 100 Milliarden US-Dollar (92 Mrd Euro) für möglich.

So hat sich der US-Mischkonzern 3M in den USA im vergangenen Jahr zu einer Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden Dollar verpflichtet. Wasserversorger hatten den Hersteller verklagt, weil Ewigkeits-Chemikalien in Feuerlöschschäumen von 3M ins jahrzehntelang ins Grundwasser gelangt waren. Und es gibt weitere Klagen im Zusammenhang mit der Schädigung natürlicher Ressourcen. Zudem klagen Privatpersonen wegen erlittener Gesundheitsschäden. PFAS werden etwa auch in Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen, Textilien sowie in Auto- und Ski-Wachsen eingesetzt.