Ein weiteres Tool ist für den Einsatz bei Echtzeit-Überweisungen von Konto zu Konto vorgesehen, wie Visa am Mittwoch mitteilte. Das in San Francisco ansässige Unternehmen plant außerdem, seine bestehenden Produkte Visa Advanced Authorization und Visa Risk Manager auch für Zahlungen zugänglich zu machen, die nicht mit Visa Karten getätigt werden.

"Es ist wirklich wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, böswillige Akteure aus dem Ökosystem zu drängen", sagte Antony Cahill, Global Head of Value Added Services von Visa, in einem Interview mit Bloomberg.

Visa hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr Betrugsfälle im Wert von 40 Milliarden US-Dollar verhindert – fast doppelt so viel wie in den zwölf Monaten zuvor. Im Oktober kündigte das Unternehmen einen 100-Millionen-Dollar-Plan für Investitionen in Unternehmen an, die sich auf generative KI konzentrieren.

Visa ist nicht das einzige Unternehmen, das KI einsetzt, um die Betrugserkennung zu unterstützen und damit Kosten zu senken. Rivale Mastercard verkauft ein KI-gestütztes Risikoerkennungstool, das Banken dabei helfen soll, effektiver zu erkennen, ob ihre Kunden versuchen, Geld an Betrüger zu senden, und Paypal Holdings gab im Januar bekannt, dass sein Produkt Venmo KI nutzen wird, um Verbrauchern ein personalisierteres Online-Shopping-Erlebnis zu bieten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

