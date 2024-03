Der Chipriese TSMC, der Lieferant für Branchengrößen wie Nvidia, AMD und Qualcomm ist, wird von JPMorgan-Analyst Gokul Hariharan wegen seiner zentralen Rolle in der KI-Halbleiterbranche hoch geschätzt. TSMC wird derzeit etwa 30 Prozent unter dem SOX-Index und 51 Prozent unter dem Korb großer KI-Halbleiterwerte gehandelt, ein Unterschied, der sich verringern könnte, da sich TSMC als "key AI enabler" etabliere.

Das Unternehmen bekommt von der US-Bank ein Kursziel von 850 Taiwan Dollar (26,54 US-Dollar) für die an der Taiwan Stock Exchange gelisteten Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 10 Prozent darstellt. Ähnlich optimistisch sind auch andere Analystenhäuser: 38 von 40 Marktexperten bewerten die Papiere mit Buy oder Overweight laut FactSet. Allerdings sind sie beim Kursziel im Durchschnitt sehr vorsichtig. Demnach bewegt sich der Aktienkurs derzeit an seinem Maximum bei knapp 140 US-Dollar.