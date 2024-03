Die Aktie von Coinbase fiel daraufhin um rund 2,5 Prozent, nachdem das Bundesgericht in Manhattan entschieden hatte, den Antrag von Coinbase auf Abweisung der SEC-Klage abzulehnen.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch einen wichtigen Sieg in ihrem Rechtsstreit gegen die Kryptobörse Coinbase errungen. Ein Richter entschied, dass der Vorwurf, die Kryptobörse habe unregistrierte Wertpapierverkäufe getätigt, vor einem Geschworenengericht verhandelt werden kann. Der US-Nachrichtensender CNBC hatte zuerst darüber berichtet.

Die SEC hatte im Juni Klage gegen Coinbase eingereicht und behauptet, dass das Unternehmen als nicht registrierter Broker und Börse agiere und nicht registrierte Wertpapierverkäufe getätigt habe.

Richterin Katherine Polk Failla ließ den größten Teil der Klage nun zu, wies aber die Behauptung der SEC zurück, dass Coinbase über seine Wallet-Anwendung als nicht registrierter Broker gehandelt habe, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

"Die Nomenklatur von 'Krypto' mag neu sein, aber die umstrittenen Transaktionen passen bequem in den Rahmen, den Gerichte seit fast 80 Jahren verwenden, um Wertpapiere zu identifizieren", schrieb US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla in ihrer Entscheidung.

"Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die SEC ausreichend nachgewiesen hat, dass Coinbase durch sein Staking-Programm das unregistrierte Anbieten und Verkaufen von Wertpapieren betrieben hat", schrieb Failla.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der Coinbase eine größere Rolle bei der Akzeptanz von Kryptowährungen an der Wall Street spielt. Im Januar genehmigte die SEC eine Reihe von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) in den USA. Viele dieser ETFs haben sich mit Coinbase als Custodian zusammengeschlossen.

Diese Bitcoin-Spot-ETFs haben seit ihrer Einführung im Januar Rekordzuflüsse verzeichnet. Insgesamt haben sie rund 52 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Im Juni sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler, dass Handelsplattformen wie Coinbase sich selbst als Börsen bezeichnen, aber "eine Reihe von Funktionen vermischen. Wir sehen nicht, dass die New Yorker Börse einen Hedgefonds betreibt", sagte Gensler im Juni gegenüber CNBC.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





