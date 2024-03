Vancouver, B.C. - 28. März 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen wichtigen Vorinbetriebnahme- und Inbetriebnahmevertrag mit Reliable Controls Corporation aus Salt Lake City ("RCC") für die unternehmenseigene Goldmine Valentine ("VGM") in Neufundland und Labrador abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat auch eine kurzfristige Goldvorauszahlungsvereinbarung in Höhe von 60 Millionen US$ mit Asahi Refining USA Inc. ("Asahi") abgeschlossen, in deren Rahmen sich Asahi bereit erklärt hat, insgesamt 27.600 Unzen Gold vom Unternehmen zu kaufen, was weniger als 10 % der erwarteten Goldproduktion des Unternehmens im Jahr 2024 entspricht.