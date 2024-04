Bereits am Dienstag hatten die Kurse von Rüstungsfirmen Höchstwerte erreicht – und auch am Mittwoch könnte die Rallye weitergehen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert eine verstärkte Beteiligung der Nato in der Unterstützung für die Ukraine. Insbesondere strebt er an, die Mitgliedsstaaten des Bündnisses dazu zu bewegen, der Ukraine militärische Hilfe im Wert von 100 Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre zuzusichern.

Das Bankhaus Metzler hat außerdem das Kursziel für Rheinmetall um über 28 Prozent von 550 auf 705 Euro angehoben. Das ist das höchste Kursziel für die Rheinmetall-Aktie am gesamten Markt und impliziert eine weitere Rallye von rund 34 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.