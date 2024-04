Der ein oder andere kennt es aus dem Bekanntenkreis. Wenn ein Gespräch auf Geldanlage kommt, dann gibt es meist Teilnehmer, die aktiver Geldanlage über ETFs, Aktien, Zertifikaten oder Fonds zugeneigt sind aber nicht so recht wissen, wie sie anfangen sollen. Wissensaufbau ist dabei nicht allzu kompliziert, denn primär geht es um das Finden eines passenden Brokers und dem Verständnis wie man seine Order aufgibt. Die meisten Menschen können sich gut vorstellen, dass Aktien oder verwandte Produkte die Kursentwicklung von CocaCola, SAP , Tesla oder Meta widerspiegeln. Man kauft demnach bestenfalls das, was man versteht. Doch wie schalte ich das Vorurteil aus, dass Geldanlage zeitaufwendig ist oder man tagsüber keine Luft dafür findet? Orderformen helfen dabei.

Die zwei häufig genannten Hürden bei Geldanlage und Aktienhandel sind der Mangel an Kenntnis und der vermeintlich große Zeitaufwand. Beides lässt sich entkräften. Problemlos.

Einfach und zeitsparend

Vielfältige sogenannte Orderformen erlauben einzustellen, wann man kaufen möchte und wenn man dann eine Aktie erworben hat, wann man sie wieder loswerden möchte und zu welchem Preis. Das Ganze geht bequem innerhalb weniger Minuten je Woche. In den 90er-Jahren war Aktien- oder Derivatekauf in der Tat noch ein verdammt mühseliges Geschäft mit Anrufen bei der ortsansässigen Sparkasse im schlimmsten Fall. Heute dauert es beim Smartbroker oder Consorsbank im Test mitunter weniger als eine halbe Minute bis man einen ETF, eine Aktie oder ein Zertifikat geordert hat. So wird aus 15 Minuten kompliziertem Zeitaufwand und Gebühren von 30 oder 40 Mark Ende der 90er-Jahre heute eine Sache von einer Minute oft ohne Ordergebühren.

Orderformen helfen weiter

Wer sein Geld anlegen möchte, sollte auch beim Kauf und Verkauf genau hinschauen, um die Erfolgsaussichten zu steigern. Einige Orderformen bieten zwar Vorteile, beinhalten allerdings auch nicht zu unterschätzende Risiken. Die Handhabung ist dabei oft Apple-like und somit einfach und selbsterklärend. Man sucht sich eine Aktie, beispielsweise Nvidia, klickt sich durch die Angaben für Limit und Gültigkeit der Orderdauer, tippt den maximalen Preis ein, den man bezahlen möchte und das war es.

Bestens ist nicht bestens

Der am häufigsten genutzte Ordertyp, die Market-Order, kann für Neulinge aber unliebsame Überraschungen bereithalten und ist ein Plädoyer für die Limit-Order. Dabei wird billigst gekauft und bestens verkauft, also zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum dann aktuellen Kurs. Dieser kann aber deutlich schlechter ausfallen als geplant. Als Eselsbrücke merkt man sich, dass bestens oft schlechtestens ist. Setzen Sie daher ein Limit und Sie sind auf der sicheren Seite.