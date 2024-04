Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

"Palantir und Oracle haben sich beide der Verteidigung westlicher Interessen und Institutionen auf der ganzen Welt verschrieben", sagte Josh Harris, Executive Vice President von Palantir.

Oracles verteilte Cloud- und KI-Infrastruktur, gepaart mit Palantirs Top-KI- und Entscheidungsbeschleunigungsplattformen, soll den Wert der Daten und den Wettbewerbsvorteil optimieren, heißt es in einer Presseerklärung.

Palantir hat die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bereits für Regierungskunden in den Bereichen Nachrichtendienst, Terrorismusbekämpfung und militärische Zwecke ausgeschöpft. Jetzt will Palantir die generative KI nutzen, um das Wachstum auf dem kommerziellen Markt anzukurbeln. Der Softwarehersteller hat bereits in die Bereiche Gesundheitswesen, Energie und Fertigung expandiert.

Die Palantir-Aktie hat den Donnerstagshandel rund fünf Prozent höher eröffnet bei 23,82 US-Dollar. Die Titel konnten sich seit Jahresbeginn im Rahmen des Hypes um künstliche Intelligenz um 35,5 Prozent verteuern. Oracle-Titel notieren nach Bekanntwerden des Deals rund ein Prozent höher. Seit dem 1. Januar hat die Aktie um 20,5 Prozent zulegen können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!