Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualifiziertesPersonal zu finden - komplex und riskant wird es vor allem dann, wennFührungspositionen vakant sind. Dominik Roth ist Headhunter und jüngster Partnerbei Mercuri Urval, einem international agierenden Personalberatungsunternehmen,und hat sich insbesondere auf Executive Search, also die gezielte Suche undVermittlung von Kandidaten für solche Stellen und entsprechenderManagement-Diagnostik spezialisiert. Im folgenden Beitrag erhalten Sie Einblickein die Erfahrungen, die Kunden mit Dominik Roth gemacht haben.Wenn Geschäftsführer-Posten unbesetzt bleiben, verursacht das neben Unsicherheithauptsächlich eines: nicht geplante Kosten. Eine aktuelle Studie des HarvardBusiness Review belegt darüber hinaus, dass etwa 50 Prozent der eingestelltenVorstände und Geschäftsführer innerhalb der ersten 18 Monate im neuenUnternehmen scheitern. Meistens passt die Fachlichkeit, aber die Persönlichkeitist kein Match mit der DNA des Unternehmens, was man im Such- und Auswahlprozessnicht evaluiert hatte. Es bedarf ergo einer ganzheitlichen Betrachtung vonKandidaten. "Neben dem aufwendigen Suchprozess schlägt sich die Negativfolgeeiner Fehlbesetzung in einem Vielfachen des Jahresgehalts nieder, betrachtet mandie Kosten und Opportunitätskosten auf Management-Level.", erklärt Dominik Roth."Neben einem systematischen Rekrutierungsprozess ist auch die richtige Auswahldes zukünftigen Geschäftsführers ein unverzichtbarer Bestandteil. Dabei geht esnicht darum, ob ein Persönlichkeitstest 'gelb' oder 'rot' als Charakteristikumattestiert, sondern um Verhaltensweisen. Konkret bedeutet das: Wie genau verhältsich ein Kandidat mit zukünftigen Trouble-Shooting-Szenarien in einerRestrukturierung?", führt der Headhunter fort. Als Partner der erfolgreichenPersonalberatung Mercuri Urval hat er sich über ein Jahrzehnt nicht nur auf dieBesetzung von Führungspositionen spezialisiert, sondern kann aus seinemErfahrungsschatz von mehreren Hundert Executive-Assessments berichten. Nacheinem intensiven Austausch über die Anforderungen, die das beauftragendeUnternehmen an die Management-Vakanz stellt, führt er selbst mit potenziellenKandidaten Interviews durch, um deren Eignung zu überprüfen. Erst, wenn er einaussichtsreiches Profil gefunden hat, vermittelt Dominik Roth es an seinenAuftraggeber weiter. In über 350 Executive Search-Prozessen konnte er bereitsreüssieren. Seine Kunden sind von dieser Form der Direktsuche und