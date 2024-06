Die Designlösungen von Kreated Studio für Brand Design spiegeln die Philosophie „Thinking. Made, Visual“ wider und setzen Maßstäbe in der Markenwelt. Mit ihrem Ansatz gelingt es Kreated, Marken in ihrer emotionalen Kraft und Qualität darzustellen.

„Kreativität ist das Gegenteil von Imitation“, hat der 1986 verstorbene Künstler und Kunsttheoretiker Joseph Beuys einst gesagt. Seit Mitte der Achtzigerjahre hat sich die Unternehmens-, Produkt- und damit auch Designwelt verändert. Das Internet war damals noch nicht erfunden, Smartphones allenfalls ein kühner Traum von wenigen Visionären und auch elektrische Autoantriebe für den Massenmarkt außerhalb der Vorstellungskraft.

Heute sieht die Welt komplett anders aus. Doch an bestimmten Grundfesten und Erfolgsdeterminanten im Bereich Kreativität hat sich bis heute nichts verändert. Und das aus gutem Grund: Wahre Kreativität braucht Intuition, Gabe und den Mut, neue Wege zu beschreiten, statt nur zu kopieren oder zu imitieren.

Wo alles beginnt: Thinking

Bei der Berliner Agentur Kreated Studio für Brand Design liegt der Ausgangspunkt jeder erfolgreichen Markengeschichte im tiefen Verständnis der Marke selbst. Diese Philosophie beschreibt Geschäftsführer Ingo Hübner als das Erkennen und Freilegen der unverwechselbaren Stärken eines Unternehmens. „Es gilt, die Stärken zu entdecken, nicht zu erfinden“, betont Hübner. Durch eine fundierte Analyse werden Trends aufgespürt und wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die den Markenkern formen.

Im heutigen Marketing und Design spielen aktuelle Trends eine zentrale Rolle. Die zunehmende Personalisierung, bei der Marken auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingehen, ist von großer Bedeutung. Auch Storytelling, das die Werte und Visionen einer Marke vermittelt, schafft eine tiefere emotionale Bindung. Interaktive Erlebnisse, ermöglicht durch eine universelle User Experience über alle Kontaktpunkte der Marke hinweg, bieten umfassende Markenerfahrungen und werden immer wichtiger.

Kreated integriert diese Trends in ihre strategischen Denkprozesse. Dies zeigt sich beispielsweise im Projekt für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), bei dem ein interaktives Markenportal entwickelt wurde, das die Marke über alle Medien und Kanäle hinweg konsistent und inspirierend präsentiert.

Handwerk mit Herz: Made

Der kreative Prozess bei Kreated, genannt „Made“, ist eng mit der Strategie verbunden und folgt einer klaren konzeptionellen Leitidee. Jeder Markenauftritt wird individuell entwickelt, wobei Empathie und Mut zur Veränderung zentrale Rollen spielen. „Design ist für uns mehr als nur Ästhetik. Es ist die Essenz der Marke, die wir sichtbar machen“, erklärt Katrin Huber, Creative Director und Mitgründerin von Kreated.

Die Verbindung von Strategie und Design spiegelt sich in aktuellen Trends wider. Nachhaltiges Design gewinnt an Bedeutung, da immer mehr Marken Wert auf Umweltbewusstsein legen. Minimalismus, der durch eine klare, reduzierte Ästhetik gekennzeichnet ist, dominiert die moderne Designlandschaft. Zudem erwarten Kunden ein nahtloses und durchdachtes Erlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg, was das erlebnisorientierte Design zu einem wichtigen Faktor macht.

Ein Beispiel für diese Herangehensweise ist das Projekt für die HPI School of Entrepreneurship. Hier entwickelte Kreated eine visuelle Designsprache, die funktional und inspirierend ist. Das One-Line Design in Neon Orange schafft eine lebendige Atmosphäre und fördert kreative Energie.

Der finale Schliff: Visual

Unter dem Motto „Visual“ macht Kreated Marken sinnlich erlebbar. Ob digital oder haptisch, das Design wird so gestaltet, dass es alle Sinne anspricht und eine kohärente Markenwahrnehmung gewährleistet. „Unser Anspruch ist es, ein stimmiges Markenerlebnis über alle Berührungspunkte zu kreieren“, sagt Katrin Huber.

Neue Entwicklungen wie die Integration von KI-Technologien im visuellen Marketing ermöglichen es, Marken auf völlig neuartige Weise zu interpretieren und zu implementieren. Bewegtbilder, also Videos und Animationen, prägen das visuelle Storytelling moderner Marken. Mutige und kreative Typografie wird ebenfalls zu einem zentralen Gestaltungselement, das Marken einen unverwechselbaren Ausdruck verleiht.

Kreated nutzt diese Trends, um visuelle Erlebnisse zu schaffen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit der Wilken Software Group, bei der eine konsistente und ansprechende Markenkommunikation über verschiedene Medien hinweg entwickelt wurde.

Die Köpfe hinter Kreated: Ingo Hübner und Katrin Huber

Ingo Hübner, ein studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing, bringt umfassende Expertise in Markenentwicklung und -management mit. Zuletzt verantwortete er als Abteilungsleiter Consulting und Markenkommunikation innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe die vielfach ausgezeichnete Sparkassen-Kommunikation in allen Disziplinen und Kanälen. Darüber hinaus arbeitete er in renommierten Marken- und Kommunikationsagenturen wie Martin et Karczinski, MetaDesign, Ogilvy und Heimat in führenden Beratungspositionen für namhafte Kunden. Hübners langjährige Erfahrung in führenden Agenturen und seine Leidenschaft für Markenkommunikation prägen die strategische Ausrichtung von Kreated. „Strategisches Denken und exzellentes Design sind der Schlüssel, um das innere Potenzial einer Marke zum Leuchten zu bringen“, erklärt Ingo Hübner.

Katrin Huber, eine Diplom-Kommunikationsdesignerin, ist die kreative Kraft bei Kreated. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie im Bereich der Markenentwicklung für renommierte nationale und internationale Agenturen und Kunden. Über sechs Jahre begleitete sie in der führenden Markenagentur MetaDesign in Berlin die Entwicklung starker Marken – von der Identität über die Botschaften und das Design bis zur Inszenierung. Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Ihre Liebe zum Design und ihre umfassende Erfahrung in der Markenentwicklung zeichnen sie aus. „Ich lebe und liebe Design. Es ist meine Leidenschaft, Marken durch gutes Design zu stärken“, sagt Katrin Huber.

Vorteile der Zusammenarbeit mit Kreated

Die Zusammenarbeit mit Kreated bedeutet, auf ein interdisziplinäres und flexibles Team zu setzen, das Lösungen entwickelt. Kreated legt großen Wert auf Teamwork, Qualität und die persönliche Bindung zum Kunden. Durch ein Netzwerk kreativer Experten aus verschiedenen Disziplinen können sie individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und effiziente Lösungsansätze bieten.

Interdisziplinarität steht bei Kreated im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. Verschiedene Experten aus unterschiedlichen Bereichen arbeiten zusammen, um ganzheitliche Lösungen zu schaffen. Das Team wird je nach Projektanforderungen flexibel angepasst, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden und Kommunikation auf Augenhöhe sind dabei zentral. Dieses Prinzip zeigt sich in Projekten wie dem für das Konzerthaus Berlin, wo Kreated eine innovative Designlösung entwickelte, die die Werte und die Identität des Hauses widerspiegelt.

Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung begleitet Kreated ihre Kunden auf einer Reise, die Marken in ihrer emotionalen Kraft und Qualität darstellt. Thinking. Made. Visual. – ein Ansatz, den Kreated lebt und mit jedem Projekt neu umsetzt. Kunden wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDH), Europas führender Online-Broker Nextmarkets, das Hasso-Plattner-Institut und Wilken Software Group vertrauen auf dieses Konzept.