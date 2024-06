BUDAPEST (dpa-AFX) - Der ungarische Staat hat 80 Prozent der Anteile an der Betreibergesellschaft des Budapester Flughafens Ferihegy erworben. Das teilte das ungarische Wirtschaftsministerium am Donnerstagabend in Budapest mit. Nach mehrjährigen Verhandlungen mit dem bisherigen Mehrheitseigentümer, der in Düsseldorf ansässigen AviAlliance GmbH, sei nun der Kaufvertrag unterzeichnet worden. 20 Prozent der Anteile an der Budapest Airport AG erwirbt der französische Infrastruktur-Konzern Vinci . Den Kaufpreis gab das Ministerium mit 3,1 Milliarden Euro an.

"Der Besitz des Flughafens ist eine Frage der Souveränität", sagte Wirtschaftsminister Marton Nagy. In Hinblick auf den Tourismus wie auch auf den Cargo-Verkehr handele es sich bei Ungarns größtem internationalen Airport um "eine Schlagader des Wirtschaftskreislaufs".