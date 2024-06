Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stockach-Wahlwies (ots) - Die deutsche Baubranche wird seit Jahrzehnten von denPrinzipien "schneller und billiger" beherrscht. Immer wieder wird auf diegleichen schädlichen Baumaterialien zurückgegriffen, ohne die möglichennegativen Folgen dieser Herangehensweise zu berücksichtigen. Für Bauherren, dienach einer gesunden und nachhaltigen Alternative suchen, hat Birke Thümer mitdem Büro Thümer Holzbau Architektur einen Anlaufpunkt geschaffen. Was es mit dem"Sick-Building-Syndrom" auf sich hat und wie eine ökologische Bauweise unsereGesundheit im Alltag verbessern kann, erklärt sie hier.Umwelteinflüsse auf die Gesundheit unseres Körpers werden noch immerunterschätzt. Unabhängig davon, wie viel wir in Körperpflege, Sport, Ernährungoder die richtige Kleidung investieren - wenn die Qualität unseres Umfelds, indem wir den Großteil unseres Lebens verbringen, nicht stimmt, kann unser Körpernicht sein vollständiges gesundheitliches Potenzial entfalten. Dies betrifftnicht nur das soziale Umfeld, sondern auch die Gebäude, in denen wir leben undarbeiten. Studien haben die erheblichen Auswirkungen des sogenannten"Sick-Building-Syndrom" nachgewiesen, dessen Symptome oft schleichend undunbemerkt auftreten. "Wir verbringen rund 80 Prozent unserer Lebenszeit inGebäuden", erklärt Birke Thümer von Thümer Holzbau Architektur. "Deshalb ist esfatal, wenn diese Gebäude negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben.Wird dieses Problem ignoriert, können die Folgen im schlimmsten Fall wertvolleLebenszeit kosten.""Kunden, die erstmals auf gesundes, nachhaltiges und ökologisches Bauen setzen,berichten bereits nach kurzer Zeit von gesundheitlichen Verbesserungen", verrätdie Unternehmerin. Mit ihrem Büro Thümer Holzbau Architektur hat sich dieExpertin auf eine gesunde Bauweise spezialisiert, die sie ihren Kunden umfassendvermittelt. Ihr Team verzichtet dabei auf Greenwashing und leere Versprechen."Wir reden nicht nur über die Vorteile des gesunden Bauens, sondern setzen eskonsequent und authentisch um", erklärt Birke Thümer. "Unser Ziel ist es,Gebäude zu schaffen, die so gesund sind, dass der Aufenthalt darin so wohltuendist wie ein Spaziergang im Wald." Dabei hat das Architekturbüro nicht nur diejetzige Generation im Blick, sondern auch die Zukunft: "Ökologisches undumweltfreundliches Bauen ist die einzige Möglichkeit, ganzheitlich gesund zuleben - und das wünschen wir uns natürlich auch für die kommenden Generationen",so die Expertin.Eine ökologische und nachhaltige Bauweise als Grundpfeiler für körperliche undgeistige GesundheitDas Büro Thümer Holzbau Architektur begleitet seine Kunden umfassend durch den