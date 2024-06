ESSEN/POTSDAM (dpa-AFX) - Die Filiale der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Potsdam wird anders als geplant doch nicht Ende August schließen. Das teilte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Aufgrund eines nachträglichen Angebotes des Vermieters sei es gelungen, eine wirtschaftlich tragfähige Lösung zu finden, sagte Denkhaus. Die Mitarbeiter seien am Mittwoch in der Filiale informiert worden. Das Kaufhaus zählt in Potsdam demnach etwa 100 Beschäftigte. Es ist das einzige verbliebene Geschäft der Kette in Brandenburg. Cottbus war bereits 2023 geschlossen worden.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zeigte sich am Mittwochabend erleichtert. Er sagte: "Das verantwortliche Handeln aller zeigt einmal mehr, dass Beharrlichkeit sich auszahlt." Die Landeshauptstadt Potsdam unterstütze den Verbleib des Karstadt-Hauses "mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten". Er hoffe, dass die neuen Eigentümer den Konzern und die Warenhausstruktur in den Innenstädten langfristig sichern könnten, so Schubert.