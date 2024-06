Berlin (ots) - Die Tarifgemeinschaft der Arbeitgeber (Hauptverband der Deutschen

Bauindustrie und Zentralverband Deutsches Baugewerbe) hat dem Einigungsvorschlag

für die aktuelle Lohn- und Gehaltstarifrunde zugestimmt. Die Abstimmung in den

Gremien beider Arbeitgeberverbände erfolgte mit deutlicher Mehrheit für den Ende

Mai erarbeiteten Vorschlag. Nachdem die Bundestarifkommission der

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) der Einigung bereits

zugestimmt hatte, ist nun der Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe beendet.



Uwe Nostitz, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite und Vizepräsident

Zentralverband Deutsches Baugewerbe , betonte, dass mit dem Tarifabschluss

deutliche Verbesserungen erzielt werden konnten: "Positiv ist vor allem, dass

die Unternehmen nun für eine lange Zeitspanne im Bereich der Löhne und Gehälter

wieder Planungs- und Kalkulationssicherheit haben. Das ist auch mit Blick auf

den hohen Bedarf an Bauleistungen in Deutschland und die schwierige Auftragslage

unserer Wohnungsbauunternehmen wichtig. Gut, dass wir die Reihen wieder

schließen konnten. Jetzt können sich endlich wieder alle auf das Bauen

konzentrieren - dafür brauchen wir aber auch mehr Aufträge."







Jutta Beeke, alternierende Vorsitzende der Verhandlungskommission der

unterstrich: "Wir haben für dieses Ergebnis geworben und ich bin sehr froh, dass

wir eine Mehrheit für die Einigung gefunden haben. In diesen virulenten Zeiten

wäre ein erneuter Arbeitskampf Gift für die Bauwirtschaft und damit auch für die

Wirtschaft allgemein gewesen. Darüber hinaus ist jeder Streik ein schlechtes

Signal für unsere Fachkräfte, die wir so dringend benötigen und unter allen

Umständen halten möchten. Mit der Anhebung der Ausbildungsvergütung und der

Ost-West-Angleichung, die jetzt schneller kommt als geplant, zeigen wir unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Respekt, Anerkennung und Wertschätzung."



Die Kernpunkte der Einigung im Überblick



- Die Laufzeit beträgt drei Jahre ab dem 1. April 2024.

- Innerhalb der Laufzeit erfolgt eine dreistufige Lohn- und Gehaltserhöhung:



In der ersten Stufe werden die Löhne und Gehälter mit Ausnahme der Lohngruppe 1

(Ost und West) ab dem 1. Mai 2024 um 1,2 % im Westen und um 2,2 % im Osten

angehoben. Die Lohngruppe 1 wird bundeseinheitlich um 2,2 % erhöht. Alle Lohn-

und Gehaltsgruppen erhalten zusätzlich einen tabellenwirksamen Festbetrag von

230 Euro monatlich.



Ab dem 1. April 2025 erfolgt in der zweiten Stufe eine weitere prozentuale

Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,2 % im Westen und 5,0 % im Osten. In der 1.

Lohngruppe erfolgt die Erhöhung bundeseinheitlich in Höhe von 5,0 %.



Die dritte Stufe sieht ab dem 1. April 2026 eine Erhöhung aller Lohn- und

Gehaltsgruppen um 3,9 % im Westen und die Anhebung der Löhne und Gehälter im

Osten auf das Niveau des Tarifgebietes West vor. Damit wird die

Ost-West-Angleichung vollzogen.



- Die Vergütung für das erste Ausbildungsjahr wird für alle Ausbildungsberufe

bundeseinheitlich ab dem 1. Mai 2024 auf 1.080 Euro erhöht. Für die weiteren

Ausbildungsjahre sind ebenfalls Erhöhungen vorgesehen. Außerdem wird eine

stärkere Annäherung der Ausbildungsvergütung der technisch-kaufmännischen

Ausbildungen an die der gewerblichen Ausbildungen erfolgen. Zum 1. April 2026

werden die Ausbildungsvergütungen im Westen erneut um 3,9 % angehoben und die

Ost-West-Angleichung vollzogen.



