FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt geringfügig auf 132,60 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug stabil 2,40 Prozent.

Am späten Vormittag verkündete die EU-Kommission, gegen mehrere Länder wegen zu hoher Haushaltsdefizite vorzugehen. Dazu zählen unter anderem Frankreich und Italien, deren Haushaltssituation an den Märkten bereits Thema ist. In Frankreich kommen politische Turbulenzen hinzu, die durch die Schlappe gemäßigter Parteien bei der Europawahl und eine baldige Neuwahl des Parlaments ausgelöst wurden.