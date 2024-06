Zum Handelsstart wieder gewillt, nach oben auszubrechen, verließen ihn im Tagesverlauf die Kraft und die Anleger der Mut, vor den wichtigen Inflationsdaten am Freitag aus den USA und dem ersten Wahlgang in Frankreich am Sonntag in den Aktienmarkt einzusteigen.

Auch in den USA kamen die großen Indizes gestern nicht so richtig in die Gänge. Die kurzfristige Schwäche sollte jedoch nicht über die starke Performance in der ersten Jahreshälfte hinwegtäuschen. Der DAX ist auf einem guten Weg, einen Anstieg im ersten Halbjahr von 8,5 Prozent zu verzeichnen. Das ist fast dreimal mehr als in der zweiten Jahreshälfte 2023. Der Nasdaq 100 in New York bringt es auf fast 17 Prozent in den ersten sechs Monaten.