ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 125 auf 78 US-Dollar gesenkt und die Aktien daher von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Geschäfte des Sportartikelherstellers liefen viel schlechter als er bislang gedacht habe, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. So schnell werde es nun wohl auch nicht zu einer Gewinnerholung kommen, denn es werde Zeit brauchen, die Probleme zu beheben. Der Analyst senkte deine Ergebnisschätzungen deutlichen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 05:48 / GMT

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,85 % und einem Kurs von 74,95USD auf Tradegate (28. Juni 2024, 14:04 Uhr) gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: UBS

Kursziel: 78 US-Dollar



