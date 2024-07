FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi prognostiziert in einer am Dienstag vorliegenden Studie Zahlen, die die Prognosen des französischen Reifenherstellers für das Gesamtjahr hinsichtlich des Betriebsergebnisses und des Free Cashflows bestätigen sollten. Sie dürften aber etwas schwächere Volumina widerspiegeln als zu Jahresbeginn noch gedacht. Er kürzte geringfügig seine diesjährigen Schätzungen./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.