Zusätzlich erhielt die Nordex Group einen Auftrag über knapp 40 MW in Deutschland von DenkerWulf, einem führenden Onshore-Windparkentwickler. Sieben Turbinen des Typs N149/5.X werden für den Windpark Waabs nahe Eckernförde geliefert, zusammen mit einem Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre. Die Turbinen werden ab Frühjahr 2025 installiert.

Die Nordex Group hat Ende Juni 2024 Aufträge über insgesamt 245 MW aus Frankreich und der Türkei erhalten. In Frankreich werden 35 Turbinen der 3- und 4-MW-Klasse für neun Projekte geliefert, während in der Türkei neun Anlagen des Typs N163/6.X sowie weitere neun Anlagen der 4- und 5-MW-Klasse für acht Projekte bestellt wurden. Die Aufträge beinhalten auch den Service der Turbinen über verschiedene Zeiträume nach ihrer Inbetriebnahme Ende 2024 und im Laufe von 2025.

In Südspanien sicherte sich die Nordex Group einen weiteren Auftrag über 124 MW für 21 Anlagen, mit der Option, den Auftrag um weitere 24 Anlagen innerhalb der nächsten 2 Monate zu erweitern. Dies zeigt das Vertrauen der Kunden in die Technologie und Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Insgesamt gab es in der aktuellen Planungsrunde 189 Zuschläge für neue Windkraftanlagen im Umfang von 2379 MW, was einem Anstieg von 40% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei der letzten Auktion der Bundesnetzagentur im November 2023 entfielen 38% der Zuschläge auf Nordex-Turbinen, was die starke Position des Unternehmens auf dem Markt unterstreicht.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte bisher rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und Werken in verschiedenen Ländern konzentriert sich das Unternehmen auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die den Anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten entsprechen.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,06EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.