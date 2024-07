Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, hat in einer Ansprache vor dem Economic Club of Washington D.C. deutlich gemacht, dass die Federal Reserve die Zinsen senken könnte, bevor die Inflation ihr Ziel von 2 Prozent erreicht.

Diese Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Marktakteure zunehmend mit Zinssenkungen rechnen. Laut Goldman Sachs gibt es starke Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik bereits im Juli, obwohl die meisten Analysten mit einer ersten Zinssenkung im September rechnen. Die Erwartungen wurden durch schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten für Juni verstärkt. Nach Daten von Bloomberg preisen Futures-Kontrakte auf die Fed-Zinsen eine Lockerung von bis zu 62 Basispunkten bis Ende 2024 ein.

Die jüngsten Daten haben dazu geführt, dass das Vertrauen in eine Annäherung der Inflation an das 2-Prozent-Ziel gestiegen ist, was Powell als ermutigend bezeichnete. Er machte jedoch klar, dass er keine spezifischen Signale bezüglich des Zeitpunkts der Zinssenkungen senden wolle.

Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed endet am 31. Juli, weitere Termine sind für den 18. September, den 7. November und den 18. Dezember geplant. Die aktuelle Zielspanne für den Federal Funds Rate liegt bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Die anhaltend hohen Zinsen beeinflussen direkt oder indirekt die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft, einschließlich der Hypothekenzinsen.

In jüngster Zeit ist die Arbeitslosenquote allmählich gestiegen und befindet sich nun auf dem höchsten Stand seit 2021, während der Arbeitsmarkt insgesamt Anzeichen einer Abschwächung zeigt. Diese Trends und die sich verbessernden Inflationsdaten haben die Argumente für eine baldige Leitzinssenkung durch die Fed verstärkt.

Powell bezeichnete den Arbeitsmarkt als "nicht mehr überhitzt" im Vergleich zu früheren Phasen der Erholung nach der Covid-19-Pandemie und sagte, dass "eine unerwartete Abschwächung" ein Grund für die Fed sein könnte, zu reagieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion