Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 51 Euro angehoben. Analyst Graham Hunt begründete die Hochstufung damit, dass das aktuelle Kursniveau nahe den Zwölfmonatstiefs liege und das absolute Verlustpotenzial begrenzt sei. Operativ habe Fraport in den letzten sechs Monaten aufgrund von Streiks und schlechtem Wetter rund eine halbe Million Passagiere verloren.

Am Frankfurter Flughafen wurden weitere neun Gepäckscanner mit Computer-Tomographie-Technik installiert, um Passagiere schneller durch die Personenkontrollen zu bringen. Diese Geräte erstellen dreidimensionale Kontrollbilder des Handgepäcks, wodurch Passagiere Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht mehr herausnehmen müssen. Dadurch sollen Verzögerungen an den Kontrollstellen reduziert werden. Laut Fraport sind nun 40 der 160 Kontrollspuren in den Terminals mit der neuen Technik ausgestattet.