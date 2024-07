Gestern ist zunächst aus einem defekten Ventil am Kessel Aktienmarkt viel heiße Luft entwichen, geplatzt ist er aber noch nicht. Damit stellt sich jetzt die Frage, ob die offene Stelle schnell abgedichtet werden kann oder das Loch in den kommenden Tagen größer wird. Die Stimmung an der Technologiebörse Nasdaq scheint zumindest endgültig gekippt, der Index erlebte gestern seinen schwärzesten Tag seit Ende 2022.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

So schlecht waren die Zahlen von Tesla und Alphabet nun wirklich nicht, dass sie Abschläge von 13 bzw. sechs Prozent in den Aktien selbst und fast vier Prozent im gesamten Index rechtfertigen würden. Doch mit ihnen fiel alles, was in den vergangenen Monaten scheinbar nur noch steigen konnte. Nun wollen alle mit hohen Gewinnen auf einmal zu dieser einen, sehr engen Tür hinaus. Der Sommer könnte in diesem Jahr ein unruhiger werden, statt vereinzelter Schäfchenwolken am blauen Himmel ist gestern ein kräftiges Gewitter an der Börse aufgezogen.

Apropos Börse: Die Zahlen des Frankfurter Börsenbetreibers selbst können sich mehr als sehen lassen. Das Geschäft der Deutschen Börse läuft derzeit wie „geschnitten Brot“, alle Geschäftsbereiche liefern starke Zahlen ab. Folgerichtig wird die Prognose erneut erhöht. Auch für die Börse selbst ist die aktuelle Zinslandschaft die „beste aller Börsenwelten“. Wie bei SAP geht es auch bei der Aktie der Deutschen Börse jetzt um die 200-Euro-Marke, die bislang noch unüberwindbar schien. Zieht jetzt noch die Volatilität an den Finanzmärkten wieder an, könnte dies der Katalysator für die Handelsumsätze und damit auch den Sprung darüber sein.

Der DAX taucht in dieser Gemengelage erst einmal ab und steuert wieder auf die Marke von 18.000 Punkten zu. Die Unterstützung bei 18.350 Zählern ist erneut gerissen, was weitere Gewinnmitnahmen und Verkäufe auslösen dürfte. Geht der Ausverkauf in New York heute weiter, könnte sich der DAX die runde Marke in dieser Woche noch von unten ansehen.