Der Chemiekonzern BASF hat am Freitag seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, wobei der neue CEO Markus Kamieth erstmals die Zahlen präsentierte. Kamieth, der Ende April das Amt von Martin Brudermüller übernahm, bestätigte die Prognosen für 2024, die ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 8,0 und 8,6 Milliarden Euro anpeilen, nach 7,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Eine Umsatz- und Nettogewinnprognose wurde jedoch nicht gegeben.

Im zweiten Quartal 2024 spürte BASF die Auswirkungen gesunkener Verkaufspreise und schwächerer Geschäfte im Agrarchemikalienbereich. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit knapp zwei Milliarden Euro stabil, jedoch unter den Prognosen. Besonders der operative Gewinn im Agrarchemikalienbereich brach ein, was auf sinkende Preise für das Pflanzenschutzmittel Glufosinat-Ammonium zurückzuführen ist. BASF plant, die Produktion dieses Wirkstoffs an mehreren Standorten einzustellen, was zu Sonderbelastungen führen wird.