Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant hat seine Margenprognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben, trotz Gewinnrückgang und trübem Umsatzausblick. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, erzielte es im zweiten Quartal einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 166 Millionen Schweizer Franken, verglichen mit 175 Millionen Schweizer Franken vor einem Jahr. Die Ebitda-Marge sank von 16,1 Prozent auf 15,7 Prozent, nachdem die Preise im Quartal um 3 Prozent gesunken seien.

Der Umsatz betrug 1,06 Milliarden Schweizer Franken, was einem Rückgang von 3 Prozent sowohl auf berichteter Basis als auch in lokalen Währungen entspricht, da das Wachstum in den Geschäftsbereichen Care Chemicals sowie Adsorbentien und Additive durch einen Rückgang im Bereich Catalysts ausgeglichen wurde.